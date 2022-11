Die Stadtbildpflege ruft zum Mitmachen an der „28-Tage-Biotonnen-Challenge“ der Aktion Biotonne Deutschland auf. Ziel dabei ist, mehr und qualitativ besseren Bioabfall in der Biotonne zu sammeln. Amüsante und informative Posts auf Instagram und Facebook unter #biotonnenchallenge sollen die Nutzer täglich motivieren, alle Bioabfälle sortenrein in die Biotonne anstatt in den Restmüll zu geben.

Gemeinsam mit den Abfallwirtschaftsbetrieben anderer Kreise und Städte, dem Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt, dem Nabu sowie Abfallwirtschaftsverbänden unterstützt die Stadtbildpflege Kaiserslautern die seit vergangener Woche laufende Aktion. „Die Teilnehmer erwartet ein breites Spektrum an Inhalten: von praktischen Routinen, wie Bioabfälle hygienisch in der Küche und Biotonne gesammelt werden, bis hin zu weniger Lebensmittelverschwendung, die immer an erster Stelle stehen sollte. Es geht auch darum, warum Plastik in der Biotonne tabu ist“, sagt Werkdezernentin Beate Kimmel.

Plastik, Glas und Metall haben in der Biotonne nichts verloren

Denn aus Bioabfällen gewonnener Kompost wird auf dem Feld, in Parks oder im Garten eingesetzt – und dort sind beispielsweise Plastikfetzen oder Glasscherben absolut nicht gewollt. Abfälle aus Plastik, Glas und Metall gehören deshalb nicht in die Biotonne. „Manche mögen denken, eine Plastiktüte, ein Marmeladenglas oder ein Quarkbecher wird bei der Müllabfuhr einfach wieder herausgenommen. Das stimmt jedoch nicht, denn der technische Aufwand und die Kosten hierfür sind enorm“, erklärt Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege. „Auch bioabbaubare Kunststoffmaterialien wie Verpackungen, Kaffeekapseln, Trink- und Joghurtbecher sowie Cateringgeschirr und -besteck haben in der Biotonne nichts zu suchen. Selbst dann nicht, wenn diese ausdrücklich als ,(heim-)kompostierbar’ bezeichnet und zertifiziert sind. Die Kunststoffe zersetzen sich in der Kompostierungsanlage nicht schnell genug, sodass mehr oder weniger große Kunststoffreste im Kompost bleiben“, führt die Werkleiterin weiter aus.

Weitere Informationen zur Biotonnen-Challenge gibt es online unter www.aktion-biotonne-deutschland.de sowie auf der Website der Stadtbildpflege, www.stadtbildpflege-kl.de.