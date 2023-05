Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Manchmal kann aus einer kleinen Idee etwas sehr Großes entstehen. So ist es bei der Charity Alliance, einer Vereinigung, die sich ehrenamtlich für Senioren und Kinder engagiert. Innerhalb kürzester Zeit baute die Organisation in verschiedenen Orten in Deutschland ein kostenfreies Impfshuttle auf – und das soll erst der Anfang gewesen sein.

Die Mitglieder der Charity Alliance haben sich zum Ziel gesetzt, direkte und konkrete Hilfe zu leisten – und das im ganzen Bundesgebiet. Die Idee der Organisation ging vor einigen Jahren auf