Wie in den vergangenen Jahren hatte er gehofft, mit einem guten Ostergeschäft über den Sommer zu kommen. „Wenn die Leute im Schwimmbad liegen, ist es im Café gewöhnlich ruhig“, sagt Martin Krummel. Das wenige Eis, das er im Sommer verkaufe, trage den Umsatz nicht. Mit der Schließung seiner beiden Cafés Mitte März in der Gasstraße und in der Mühlstraße hat für den Konditormeister eine „schwierige Zeit“ begonnen. Seine Produkte aus der Backstube darf er verkaufen, seine Cafés muss er geschlossen halten. Katastrophal sei das Ostergeschäft gewesen. Da weniger Familien zusammengekommen seien, seien auch weniger Osterhasen nachgefragt worden.

Nur 25 Prozent der üblichen Schokoladenmasse habe er für die Herstellung von Osterhasen vergossen. Der größere Anteil stehe auf Lager. Selbst von den Osterhasen, die er gegossen habe, sei nur ein Bruchteil verkauft worden. Auch könne man Ostereier wie Pralinen nicht einschmelzen. „Wir müssen sie selbst futtern!“ Wenn der Pâtissier und Chocolatier daran denkt, noch vorhandene Osterhasen, die er zuvor mit viel Liebe und Geduld ausgarniert hat, einzuschmelzen, blutet ihm das Herz.

Was im Hause Krummel weiter zu einem Umsatzrückgang geführt hat, war der Wegfall von Kommunionen und Konfirmationen. Auch seien Tortenbestellungen für Hochzeiten storniert worden. „Eine Besserung ist nicht in Sicht. Zum Glück dürfen wir die Läden geöffnet haben.“

Seine Frau Elisabeth und er hätten alles getan, Arbeitsplätze zu erhalten, verweist Martin Krummel auf sieben Mitarbeiter, für die er Kurzarbeit beantragt hat. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Kurzarbeit anmelden muss.“ Größer als im Café in der Gasstraße sei der Umsatzeinbruch im übernommenen Café Fegert in der Mühlstraße.

Noch hat der Inhaber des in der dritten Generation geführten Café Krummel keine staatlichen Fördermittel in Anspruch nehmen müssen. Bemüht ist er, die Kosten im Griff zu halten. Nicht ausschließen will er die Aufnahme eines Kredits im Rahmen der Bundessoforthilfe. Trotz der schwierigen Situation bleibt Martin Krummel optimistisch. „Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben.“