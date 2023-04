Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kondensstreifen am blauen Himmel über Kaiserslautern am Dienstagvormittag beschäftigten gestern gleich mehrere Menschen. Ein Leser rief am Lesertelefon an, um zu erfahren, was sich hinter den kreisförmigen Kondensstreifen verbirgt.

Wir schalteten die Deutsche Flugsicherung in Langen ein. Ute Otterbein, Pressesprecherin der Flugsicherung, führte die Kondensstreifen auf militärische Trainingsflüge zurück. Kaiserslautern