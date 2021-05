Mit Wolfgang Amadeus Mozarts „La clemenza di Tito“, der ersten Opernpremiere der neuen Saison, hat das Pfalztheater am Samstagabend voll den Nerv seines Publikums getroffen: Rom brannte, weil die schlimme Intrige einer machtbesessenen Frau es so wollte; die Menschen im nicht mehr ganz so leeren Auditorium waren begeistert, klatschten ausgiebigen Beifall.

Wäre nicht das Wissen allgegenwärtig gewesen, dass nach dem Wochenende schon wieder für einen vollen Monat Schluss sein würde mit dem Theatervergnügen: Die Opernfans hätten ihre Begeisterung für die Inszenierung von Urs Häberli mit der musikalischen Leitung des neuen Musikdirektors Daniele Squeo, der Bühnengestaltung von Thomas Dörfler und einer gefeierten Leistung von Solisten und Chor noch mehr Ausdruck verleihen können.

Eine gemeinsame Feier aller an der Inszenierung Beteiligen mit dem Publikum war auch am Samstag nicht möglich. „Hoffentlich kriegen wir dieses Virus in den Griff“, wünschte sich der Intendant. „Mit einer kleinen Träne in den Augen“ dankte Häberli den Mitwirkenden auf der Bühne. Das Publikum folgte ihm und spendete ein weiteres Mal viel Applaus.

Erste Eindrücke der Premierenbesucher hat die RHEINPFALZ in der Pause nach einer Stunde der gut zweieinhalbstündigen Inszenierung erfragt. „Eine schöne Thematik“ fand Bernhard Gerlach. Ihn hatte die Zusammenarbeit aller Mitwirkenden fasziniert. Spontan nannte er die drei Musiker, die etwas abseits von den Kollegen des Orchesters rechts und links von der Bühne platziert waren. Interessant fand er auch das reduzierte Bühnenbild, welches Stimmungen vermittle, die der Musik zugeordnet seien: „Ich höre die Musik wieder neu.“

Lob für Gastsängerin

„Mozart kann man immer hören“, antworteten Denise und Ansgar Schleyer auf die Frage nach ihren Eindrücken nach dem ersten Akt. Gastsängerin Inga Kalna in der Rolle der Vitellia habe eine „Superstimme“, urteilte das Paar. Die Ensemblemitglieder Rosario Chávez und Monika Hügel ebenso. Beeindruckt hatte auch das Bühnenbild.

„Bis jetzt ist die Inszenierung ganz gut, aber man kann sich als Zuschauer nicht richtig entspannen“, fand Rita Hexamer. Sie freute sich, dass die Premiere überhaupt stattfinden konnte. Eine Absage hatte sie fast befürchtet. Die Notwendigkeit zum Abstandhalten zwischen den Protagonisten auf der Bühne fand sie sehr gut gelöst, ebenso das Bühnenbild. Ihr Mitgefühl galt den Künstlern in der augenblicklichen Situation.

Dass Inga Kalna in Kaiserslautern singt, fand Wero Kossan toll. Der Hamburger war eigens für den Auftritt der Sopranistin und für das Stück ins Pfalztheater gekommen. Das Orchester hatte er „bis jetzt als sehr gut“ erlebt, was bestimmt auch am Dirigenten liege, wie er augenzwinkernd bemerkte. Gut gelöst fand der Opernfan das Tragen von Gesichtsmasken durch die Sänger: „Es könnte Teil der Inszenierung sein.“

„Sehr rund und auch vom Bühnenbild sehr klassisch, was wohl Corona geschuldet ist“, lobte Kalle Kubic die Inszenierung. Mit weiteren Fans von Gastsängerin Marie Seidler (Sextus) aus Köln und Bonn war er eigens für den Auftritt der Mezzosopranistin nach Kaiserslautern gekommen.

„Mein Kompliment für diese Inszenierung in dieser Zeit“, lobte der Vorsitzende der „Freunde des Pfalztheaters“, Michael Krauß, nach der Premiere. Intendant und Generalmusikdirektor sei mit der Mozartoper eine hervorragende Produktion gelungen mit durchweg großartigen Sängern. Auch das Bühnenbild habe gepasst. Mit Wehmut blickte Krauß auf die kommenden Wochen ohne Theater. Er wünschte sich und freute sich auf ein schnelles Wiedersehen.