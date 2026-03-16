Die U19 des 1. FC Kaiserslautern belohnt sich für ihren starken Auftritt auf dem Bayern Campus nicht. Dabei wäre für die Gäste deutlich mehr drin gewesen.

„Werbung für den Jugendfußball“, nannte Sky-Kommentator Sven Schröter die Begegnung zwischen den U19-Junioren des deutschen Rekordmeisters und den Roten Teufeln. Ihm, den Zuschauern zuhause, und auch den rund 400 Beobachtern auf dem Bayern Campus bot sich am Sonntag eine spannende Partie, geprägt von schönen Einzelaktionen, einer hohen Intensität und zahlreichen Chancen.

Die Lauterer waren dem großen FC Bayern – wie bereits im Hinspiel – ebenbürtig, stellenweise sogar überlegen und hätten sich zumindest einen Punkt verdient gehabt. Den Unterschied machte nur eine Szene kurz vor Schluss, in der sich die Münchner als effizienter erwiesen. „Unser Matchplan ist zu 100 Prozent aufgegangen. Nur der Ball wollte nicht mehr über die Linie“, resümierte FCK-Trainer Eimen Baffoun.

Komfortable Führung

Besonders bitter, weil es eigentlich sein Team war, das sich im ersten Abschnitt zunächst eine komfortable Führung erspielt hatte. Ein Doppelschlag sorgte nach rund einer halben Stunde Spielzeit für die 2:0-Führung des FCK. In der 29. Minute setzte sich zunächst Mohamed Benslaiman auf dem Flügel gut durch. Seine Hereingabe bugsierte Kian Ramadani zum 1:0 über die Linie. Drei Minuten später der nächste Jubelschrei: Das schöne Zuspiel von Ramadani verwandelte diesmal Kian Scheer (32.) zum 2:0.

Die Gäste präsentierten sich weiter druckvoll, mussten allerdings einen Rückschlag hinnehmen: Nach einem schnellen Bayern-Angriff markierte Roy Snip (38.) den Anschluss. Die Roten Teufel wollten wiederum noch vor der Pause ihren Vorsprung ausbauen. Ben Jungfleisch (44.) dribbelte die bayerische Hinterreihe aus – hämmerte den Ball allerdings nur gegen die Latte. „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon viel deutlicher führen können und das Ergebnis hochschrauben müssen“, monierte Baffoun.

FCK beweist Moral

Zurück aus den Kabinen präsentierten sich zunächst die Münchner drückender und offensiver. Die Belohnung folgte schnell. Noah Codjo-Evora (57.) köpfte nach einem Eckball zum 2:2-Ausgleich ein. Der FCK bewies in diesem Moment allerdings Moral. Es folgte die wohl druckvollste Phase der Pfälzer. Das Team von Trainer Baffoun lief früh an, eroberte viele Bälle bereits in der Münchner Hälfte und verpasste nur allzu oft die erneute Führung. Benslaiman, Stadel und Jungfleisch hatten drei Riesenchancen innerhalb von zehn Minuten.

Erst danach ließ die Pfälzer Druckphase etwas nach und auch die Münchner kamen wieder zu mehr Möglichkeiten. Als die Partie bereits auf dem besten Wege in Richtung Punkteteilung war, schlugen die Gastgeber erbarmungslos zu. Der Lautrer Hinterreihe gelang es nicht, eine Hereingabe der Bayern wegzuschlagen. Der Ball landete vor den Füßen von Aristide Hentcho (88.), der die Kugel nur noch über die Linie schieben musste. Damit besiegelte er die erste Niederlage der Roten Teufel in der Hauptrunde.

Nur noch auf Platz drei

Neuer Tabellenführer ist RB Leipzig (13 Punkte). Dahinter folgen Borussia Mönchengladbach und der FCK (beide 11). „Die Niederlage tut sehr weh. Nicht nur, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben, sondern weil wir auch unfassbar viele Torchancen liegen gelassen haben“, bedauerte Baffoun. „An dem Spruch: ,Wenn man vorne die Tore nicht macht, dann wird das meistens hinten bestraft’ ist nun mal etwas Wahres dran. Das mussten wir leider am eigenen Leib erfahren.“