Die Kompetenzen in der Fahrzeugtechnologie am Wissenschaftsstandort Kaiserslautern zu erfassen und werbewirksam darzustellen, ist Hauptziel eines Projektes der Science and Innovation Alliance Kaiserslautern (SIAK), das vom rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministerium mit rund 50.000 Euro gefördert wird.

Die Fahrzeugindustrie ist einer der wichtigsten Innovationstreiber in Deutschland, und in Rheinland-Pfalz gibt es laut Mitteilung der SIAK insbesondere im Umfeld von Kaiserslautern eine Konzentration von Produktionsstätten und Lieferanten im Bereich Fahrzeugtechnologie. „An den zahlreichen Forschungseinrichtungen in Kaiserslautern werden zentrale Aspekte moderner Fahrzeugtechnologie auf höchstem internationalem Niveau bearbeitet“, sagt Dieter Rombach, Vorstandsvorsitzender der SIAK. Für einen erfolgreichen Wissens- und Technologietransfer sei es von großer Bedeutung, eine übersichtliche Darstellung der Kompetenzen sowie der Forschungsergebnisse im Land zu erhalten, so Wissenschaftsminister Konrad Wolf zum Hintergrund des Projektes, das bis Ende Dezember läuft. Die Ergebnisse werden über die Websites der SIAK und der Initiative „We move it“, deren Geschäftsstelle die Commercial Vehicle Cluster Nutzfahrzeug GmbH betreibt, veröffentlicht.