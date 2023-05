Die Verbandsgemeinde (VG) Weilerbach plant, dem kommunalen Klimapakt beizutreten. Der Beschluss hierfür wurde in der Sitzung des Verbandsgemeinderats Weilerbach am 27. März getroffen. Neben diesem Beschluss muss nun auch jede Ortsgemeinde in der VG dem Beitritt zustimmen. Dies wurde nun vom Gemeinderat Schwedelbach in seiner jüngsten Sitzung vollzogen.