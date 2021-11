Stichwort Multifunktionshalle am HHG: Wolfgang Bärnwick, der Präsident des Landessportbundes Rheinland-Pfalz war zu Besuch im Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern. Er informierte sich dort über die leistungssportliche Förderung an der „Eliteschule des Sports“ und „Eliteschule des Fußballs“.

Begleitet wurde er von seinem Hauptgeschäftsführer Christof Palm. Mit der Leitung der Schule, des Sportzweiges und den Spitzentrainern am Standort tauschten sie sich über Möglichkeiten aus, wie sich die Bedingungen optimieren lassen. Konkrete Themen waren unter anderem der Antrag der Schule zum Bau einer Sporthalle mit Radtrainingsbahn, die die Abwanderung von Spitzenathleten aus Rheinland-Pfalz an andere Standort verhindern soll. „Ich bin begeistert von den vielfältigen Möglichkeiten am Standort, sehe aber auch die Herausforderungen und den Handlungsdruck“, äußerte sich Wolfgang Bärnwick nach seinem Besuch. Das Foto zeigt Palm (links) und Bärnwick mit Jette Simon, U19-Weltmeisterin im Scratch, beim Training.