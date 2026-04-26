Die Meisterschule hat eine Sonderstellung im Land. Wie der Bezirksverband Pfalz darum kämpft, sie dauerhaft zu sichern.

Immer im Januar herrscht in der Sporthalle der Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern ungewohntes Leben. Statt Leibesübungen prägen Gespräche das Bild, kommen die Schülerinnen und Schüler der drei Sparten Berufsfachschule, Techniker- und Meisterkurse mit Firmen aus der Region beim Speed-Dating unkompliziert in Kontakt. Früher sei sie Schülerin gewesen, heute stehe sie auf der anderen Seite, berichtet Anjuli Strube. Sie hat an der Meisterschule ihren Techniker gemacht und ist nun bei den Walther-Werken in Eisenberg ( Donnersbergkreis) beschäftigt.

Ist eine Einrichtung des Bezirksverbands: die Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern. Archivfoto: Michael Schmitt

Das von den Unternehmen gern genutzte, weil bedarfsgerechte Speed-Dating sei ein Beleg für das funktionierende Netzwerk, das die Meisterschule in den vergangenen Jahrzehnten mit Handwerk und Industrie aufgebaut habe, sagt Schulleiter Steffen Hemmer. Auch übers Jahr werde es gepflegt. So absolvierten die Schülerinnen und Schüler ihre Praktika bei Firmen wie dem Maschinenbauer Wipotec in Kaiserslautern oder der Wolf Werkzeugtechnologie in Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern), was auch für die Betriebe von Vorteil sei. „Es ist keine Einbahnstraße“, sagt Hemmer. Er ist überzeugt, dass in Zeiten des Fachkräftemangels alle an einem Strang ziehen müssen.

Ausnahme Meisterschule

Mit alle meint er neben Schule und Betrieben vor allem das Land und die Handwerkskammer der Pfalz. Denn für die Meisterschule für Handwerker hat sich mit einer Landesverordnung für die dreijährige Berufsfachschule einiges verändert, und das nicht unbedingt zum Besseren. Gab es zuvor eine eigene Regelung für die Meisterschule, bezieht sich das jetzige Regelwerk auf alle im Land. Allerdings sind es insgesamt nur vier Einrichtungen, in denen junge Menschen ausschließlich die Schulbank drücken, um einen Handwerksberuf zu erlernen. Neben der Meisterschule halten die Berufsbildenden Schulen in Betzdorf-Kirchen und Speyer (Fachrichtung Maßschneiderei) sowie Kusel (Systemelektroniker und Feinwerkmechaniker) diese Möglichkeit vor.

Steht hinter seiner Schule: Steffen Hemmer beim Jubiläum vor zwei Jahren. Archivfoto: Reiner VOSS/View

Während die Berufsbildenden Schulen von den Landkreisen Altenkirchen und Kusel sowie der Stadt Speyer getragen werden, ihre Lehrkräfte wiederum Landesbeamte sind und damit vom Land bezahlt werden, ist die Meisterschule eine der zahlreichen Einrichtungen des Bezirksverbands Pfalz. Dieser ist eine Besonderheit und hängt mit der französischen und bayerischen Vergangenheit der Pfalz zusammen. Er verbindet die acht kreisfreien Städte und acht Landkreise, um überregionale Aufgaben in Kultur, Bildung, Gesundheit und Natur zu übernehmen.

Bis zu 25 Millionen Euro

Im Bezirksverband ist Marc Weigel, FWG-Oberbürgermeister von Neustadt, für die Bildung zuständig. Zwischen 20 bis 25 Millionen Euro bringe der Bezirksverband, und damit die Städte und Kreise, alljährlich für seine Meisterschule auf, rechnet Weigel vor – für Sach-, Personal- und Investitionskosten. Das restliche Drittel komme vom Land.

Gehört zum Vorstand des Bezirksverbands: der Neustadter OB Marc Weigel (FWG). Archivfoto: Kai Mehn

Weigel treibt um, dass die Existenz der Meisterschule durch die aktuelle Landesverordnung gefährdet sein könnte. Deshalb hofft er, dass die neue Landesregierung sich des Themas noch einmal annimmt.

Beratung nachweisen

Die seit Mai 2024 geltende Verordnung stärkt die duale Ausbildung, also die Kombination von Betrieb und Berufsschule. Auf Empfehlung des Landesausschusses für Berufsbildung (LAB), in dem Vertreter der Arbeitgeber, wie Kammern, und der Arbeitnehmer, wie Gewerkschaften, vertreten sind, wurde neu festgelegt, dass mögliche Berufsfachschülerinnen und -schüler eine Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit oder eine Kammer nachweisen müssen. Zudem kommen die Ausbildungsberufe alle sechs Jahre auf den Prüfstand. Prüfkriterium für eine subsidiäre vollzeitschulische Ausbildung ist vor allem anderen, dass ein Bedarf besteht, zum Beispiel, weil es nicht genügend betriebliche Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Anhand der Kriterien empfiehlt der Ausschuss dann die Ausbildungsberufe, die eine Schule anbieten darf.

Ein Blick in die Tischler-Werkstatt. Archivfoto: VIEW

Aktuell sind das bei der dreijährigen Berufsfachschule der Meisterschule die Sparten Tischler, Goldschmied, Informationselektroniker, Maler und Lackierer, Metallbauer (Fachrichtung Metallgestaltung), Steinmetz und Steinbildhauer sowie Elektroniker (Fachrichtung Automatisierungs- und Systemtechnik). Die Tischler sollen ab dem Schuljahr 2027/28 wegfallen, doch hat der Bezirksverband sie erneut beantragt. Der Sachstand ist offen, eine Anfrage der RHEINPFALZ an das Wirtschaftsministerium, bei dem der Ausschuss angesiedelt ist, blieb unbeantwortet.

Mehr Beinfreiheit gewünscht

Hätte Schulleiter Steffen Hemmer einen Wunsch frei, würde dieser lauten, dass das Land den Status quo der Meisterschule dauerhaft akzeptiert, die Tischler, in der aktuellen Eingangsklasse sind es 15, inklusive. Insbesondere junge Frauen hätten es schwer, in diesem Beruf eine Lehrstelle zu finden. Damit hätten Bezirksverband und Schule Planungssicherheit, würde es auch leichter fallen, Lehrkräfte zu finden, „eine saubere Personalplanung zu haben“.

Aktuell unterrichten rund 70 Lehrerinnen und Lehrer als Kommunalbeamte an der Meisterschule. Davon ist laut Hemmer ein geringer Anteil bei den anderen Angeboten im Einsatz. Denn neben der Berufsfachschule gibt es die Weiterbildung zum Techniker und die ebenso schulgeldfreie Fachschule zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung. Alljährlich verließen knapp 300 Gesellen, Techniker und Meister die Schule, „und das wollen wir für die Region weiter ermöglichen“, sagt Hemmer.

„Keine Gefahr“

Er macht noch eine andere Rechnung auf, um zu belegen, dass die Meisterschule keine Konkurrenz für das Handwerk in Zeiten rückläufiger Ausbildungszahlen sei. Demnach sind es zwischen 70 und 80 junge Männer und Frauen, die pro Jahr an der Berufsfachschule starten. Angesichts von über 17.000 neuen Lehrverträgen landesweit im Jahr sei das keine Gefahr fürs Handwerk, sagt der Schulleiter. Zumal die Meisterschule vor allem jenen eine Chance biete, die sich ansonsten schwer tun könnten. Wie junge Leute mit Migrationshintergrund, deren Anteil sich um 30 Prozent erhöht habe, da die Berufsschulreife (früher Hauptschulabschluss) keine Voraussetzung mehr sei.

Je unattraktiver die Berufsfachschule der Meisterschule werde, desto größer sei die Gefahr, dass auch die Weiterbildung zu Techniker und Meister nicht mehr finanziert werden könne, warnt Marc Weigel für den Bezirksverband. Gleichzeitig verweist er beispielhaft auf den hohen Anteil von an der Meisterschule erfolgreichen Jungmeistern, die alljährlich bei der Meisterfeier der Handwerkskammer ihren Meisterbrief bekämen.

Kooperation mit Kammer

Schulleiter Hemmer weist außerdem auf die bewährte Ausbildungskooperation mit der Handwerkskammer hin. Rita Petry, bei der Kammer Geschäftsführerin für die Berufsbildung, bestätigt diese langjährige Partnerschaft. Als weiteres Beispiel nennt sie die bewährte Mitwirkung von Lehrkräften der Meisterschule in den Prüfungsausschüssen der Kammer: „Diese Zusammenarbeit trägt zur Qualitätssicherung bei und stärkt die enge Verzahnung zwischen Ausbildung, Weiterbildung und Prüfung im Handwerk.“

Rita Petry, Geschäftsführerin Berufsbildung bei der Handwerkskammer der Pfalz. Archivfoto: HWK/Oho

Daher arbeitet die Kammer laut Petry konstruktiv an einer zukunftsfähigen Perspektive für die Meisterschule mit. Unter anderem gebe es aktuell wieder einen gemeinsamen Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung im Land- und Baumaschinenmechatroniker-Handwerk. Aber Petry sagt ebenso, dass die duale Ausbildung für das Handwerk der zentrale Weg in den Beruf sei.