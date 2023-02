Naturschutzgebiete sind wichtig: für Pflanzen, Tiere und Menschen. Sie zu pflegen, ist richtig.

Das Naturschutzgebiet Vogelwoog ist ein wunderschönes Stück Natur in Kaiserslautern. Rund ums Jahr lockt das Areal Spaziergänger, Ausflügler und Sportler. Es ist richtig und wichtig, dass die Stadt dieses Kleinod pflegt, um es für die Allgemeinheit – inklusive Tierwelt – zu erhalten. Doch nicht nur die Stadt ist hier gefragt, sondern jeder Einzelne, der dort unterwegs ist. Für alle gilt: Wer geht, muss seinen Müll mitnehmen und entsorgen. Wer mit Hund unterwegs ist, muss sich um die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners kümmern. Nur so kann ein Naturschutzgebiet in Stadtnähe funktionieren – wenn alle mithelfen.