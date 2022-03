Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt kommt wieder nach Kaiserslautern. Zahlreiche Stände verwandeln den Stiftsplatz am Freitag, 18. März, von 10 bis 17 Uhr in ein buntes Paradies für Selbermacher, kündigen die Veranstalter an.

Individualität liege wieder voll im Trend, und eine Vielfalt an Stoffen und Zubehör rege die Lust am Selbermachen an. Wem noch eine Idee für das nächste Schneider-Projekt fehle, dem biete der Stoffmarkt ausreichend Anregung. Laut Organisatoren warten unzählige Stoffe in allen Mustern, Farben und Qualitäten und können vor Ort begutachtet und verglichen werden. Kuschelige Fleecestoffe, flauschige Teddyplüschstoffe und weiche Nickystoffe eignen sich beispielsweise dazu, Kinderkleidung selbst zu gestalten und sich mit den bunten Mustern mit witzigen Tiermotiven auszutoben. Abgerundet werde das Angebot durch eine riesige Auswahl an Schnittmustern und Kurzwaren wie Applikationen, Borten, Nadeln oder Garn.

Info

Der Stoffmarkt in Kaiserslautern ist am Freitag, 18. März, von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen im Internet: www.stoffmarkt-expo.de.