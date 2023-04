Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gartenschau war am Wochenende überfüllt, der Zoo ist weiterhin geschlossen. Warum darf der Zoo nicht öffnen, aber die Gartenschau, fragt sich Leser Stefan Kloos. Die Antwort liegt in der Corona-Verordnung. Und genau die ermöglicht wahrscheinlich eine Öffnung des Zoos in der nächsten Woche.

Die jüngste Corona-Verordnung des Landes besagt in Paragraf 11: „Geschlossen sind: 2. Freizeitparks und ähnliche Einrichtungen, 3. zoologische Gärten, Tierparks, botanische