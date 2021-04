Die Pandemie mag das Leben auf vielen Ebenen einengen, doch nicht Geist und Kreativität. Ein Beispiel dafür ist ein Gedichtband, der Interessenten in Wort und Bild die Tiere des Siegelbacher Zoos näher bringt. „Als Zoolotsen waren uns die Hände in den vergangenen Monaten gebunden“, erinnert Silke Kretzschmar an Restriktionen für Besucher bis hin zur kompletten Schließung des Zoos. Auf Führungen und die Ausrichtung von Kindergeburtstagen im Zoo hätten sie als Zoolotsen verzichten müssen.

Da es der Einrichtung in dieser Zeit finanziell nicht gut geht, haben sich Silke Kretzschmar und Ulrich Czindsolors zusammengetan und zugunsten des Zoos einen Gedichtband herausgegeben. Ulrich Czindsolors, der ebenfalls zum kleinen Kreis der Zoolotsen gehört, ist Besuchern des Zoos nicht unbekannt. Als ein Meister der Dichtkunst hat er beispielsweise das Wesen von Erdmännchen, Zwergziegen, Schnee-Eulen und Alpakas kunstvoll in Versen festgehalten. Das konnten Besucher bei Führungen durch den Zoo in der Vergangenheit live erleben. Silke Kretzschmar, bekannt als Stadtführerin und für ihr kreatives Gestalten, hat den Gedichten Fotos der Zootiere zugeordnet und sie anschaulich in einem 60-seitigen Band zusammengefasst.

„Komm mit durch den Lautrer Zoo – Ein etwas anderer Zoo-(Ver)führer“, so der Titel der Publikation. Noch werden in dem Buch nur Tiere vorgestellt, die sich in Freigehegen aufhalten. Da mag man auf den Band gespannt sein, der sich mit Tieren in den zurzeit geschlossenen Einrichtungen des Zoos beschäftigt. Als erster wird Matthias Schmitt, der Leiter des Zoos, in dieser Woche einen Gedichtband entgegen nehmen können. Für zehn Euro, wovon sechs Euro dem Zoo zugutekommen, ist der Band an der Zookasse, bei der Tourist Info und bei der Buchhandlung Blaue Blume erhältlich.

Für Silke Kretzschmar und Ulrich Czindsolors ist der Gedichtband ein weiterer Baustein, den Zoo in einer besucherarmen Zeit finanziell zu unterstützen. Anschaulich, unterhaltsam und lehrreich zugleich ist die Lyrikausgabe. Beispielsweise wird bei jedem in Versform beschriebenen Tier grafisch hinterlegt dessen Herkunftsland aufgezeigt.