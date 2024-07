Otterberg. Es ist ein Spiel zwischen Licht und Schatten: Am kommenden Freitag präsentieren Schüler der zwölften Jahrgangsstufe der Freien Waldorfschule Otterberg zum ersten Mal die „Komödie im Dunkeln“ von Peter Shaffer.

Es ist die erste von drei Vorführungen, die bis Sonntag in der Festhalle Schneckenhausen stattfinden werden. Seit Anfang Juni proben die sieben Darsteller bereits – was Bestandteil ihres Lehrplans ist. „Das Mitspielen im Theater ist Teil des Waldorfabschlusses“, erklärt Lehrerin Ulla Bunsen, die mit ihrer Kollegin Stephanie Gillmann das Projekt verantwortet. Am Mittwoch fand die Generalprobe für das Stück statt. Dabei ließ sich erahnen, in welche Richtung die Aufführung gehen wird. Gefreut werden darf sich auf eine „verkehrte“ Welt: Humorvoll gilt es unter anderem, einen Stromausfall zu meistern. Und sobald nach einem Szenenwechsel die Bühne wieder in Scheinwerferlicht gehüllt wird, tappen die Darsteller zumindest in ihrer Rolle weiter im Dunkeln. Die Regie bei dem rund 90 Minuten langen Stück führt Jannis Leisengang. Er ist ehemaliger Schüler der Freien Waldorfschule und seit vielen Jahren bei der Freilichtbühne Katzweiler aktiv.