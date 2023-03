Der Ortsbeirat Erfenbach hat sich für eine Überplanung des Friedhofs auf dem Rotenberg ausgesprochen. Anlass für eine Überplanung ist nach den Worten von SPD-Fraktionssprecher Udo Lackmann das veränderte Bestattungsverhalten vieler Bürger.

Aufgrund des Rückgangs von Doppelgräbern, Tieferlegung, Urnen- und Wiesengräber sowie Bestattungen im Ruheforst sei das Friedhofsgelände heute zu groß, so dass sich eine veränderte Nutzung anbiete, so der SPD-Fraktionsvorsitzende. Nach Vorstellungen Lackmanns sollten bei einer Nutzungsänderung folgende Bestattungsarten berücksichtigt werden: Im Bereich der Leichenhalle ein Kolumbarium – eine Urnenwand – mit entsprechenden Sitzgelegenheiten, im westlichen Bereich am Ende des Friedhofsgeländes ein Friedwald oder ein Friedhain mit unterschiedlichen Baumarten, kleinen Fußwegen und Sitzgelegenheiten. Im weiteren freien Bereich könnte ein Memoriam-Garten seinen Platz haben. Gleichzeitig empfahl Lackmann der Friedhofsverwaltung, die Gebührenordnung zu überarbeiten, so dass für die Bürger für alle Bestattungsarten die entsprechenden Kosten ersichtlich seien.

„Alter Friedhof“ bekommt eine Rasenfläche

Über eine Überplanung und Umnutzung des „Alten Friedhofs“, wie sie vom Ortsbeirat im vergangenen Jahr gefordert wurde, informierte Ortsvorsteher Paul-Peter Götz. Dazu habe das Referat Grünflächen grünes Licht gegeben. Grundsätzlich sei es möglich, dem Gelände, auf dem heute ein Kriegerdenkmal steht und vor Jahren ein Spielplatz errichtet wurde, eine bessere Aufenthaltsqualität zu verschaffen, signalisierte Götz eine Überplanung des Areals. Im Raum für das Gelände steht eine Rasenfläche mit Spielgerät, Bänken und einer neuen Wegeführung. Auch könne die Anlage für Konzerte genutzt werden.

Zur Beruhigung des Verkehrs und zur Sicherheit der Bürger in der Siegelbacher Straße hat sich der Ortsbeirat für eine Ergänzung der dort bereits vorhandenen Parkbuchten ausgesprochen. Anwohner des in Frage kommenden Abschnitts der Siegelbacher Straße werden in demnächst zu einer Information in die Kreuzsteinhalle eingeladen, hieß es im Ortsbeirat.