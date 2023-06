Anfang September startet das Kolpingblasorchester Kaiserslautern mit einer neuen Bläserklasse. Das Projekt vermittelt Kindern und Jugendlichen innerhalb von zwei Jahren eine musikalische Grundausbildung.

Vorab sind Kinder, die Lust haben, ein Blasinstrument zu erlernen und gemeinsam zu musizieren, mit ihren Eltern zu einem Informationsabend eingeladen. Der findet am Dienstag, 20. Juni, 18 Uhr, im Pfarrheim der Marienkirche, St.-Marien-Platz 20, statt.

Ob Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Horn, Posaune, Euphonium oder Tuba – Interessenten haben die Möglichkeit, sich die Musikinstrumente anzuschauen und sie in die Hand zu nehmen, um eine Vorstellung davon zu bekommen. Besteht Interesse am Erlernen eines der Instrumente und möchte man gerne mal eine Trompete oder eine Querflöte vorab ausprobieren, gibt es dazu am Sonntag, 25. Juni, 14 bis 18.30 Uhr, im Pfarrheim der Marienkirche Gelegenheit. Bei einem „Instrumenten-Ausprobiertag“ dürfen mit Unterstützung von erfahrenen Musikern alle Instrumente getestet werden.

„Jedes Kind hat die Möglichkeit, ein Instrument systematisch zu erlernen und von Anfang an gemeinsam im Orchester zu musizieren“, erklärt Andreas Vicinus, der Vorsitzende des Kolpingblasorchesters Kaiserslautern. Vicinus, seit 1986 aktiv im Kolpingblasorchester und seit 1998 dessen Vorsitzender, weiß wovon er spricht. Alle zwei Jahre gibt es die Bläserklasse. „Das Gemeinschaftserlebnis und der starke Zusammenhalt fördern die Sozialkompetenz und die Persönlichkeit der Kinder“, sagt Vicinus.

Das Angebot für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren beinhaltet pro Woche eine Orchester- und eine Gruppenstunde. Im Monatsbeitrag von 55 Euro sind Miete und Versicherung für das Leihinstrument sowie die Noten und der Unterricht enthalten. Nach der Bläserklasse können Interessenten ins Jugendblasorchester wechseln.

Info

Mehr Informationen gibt es bei Andreas Vicinus, Telefon 0631 350 2418, kolpingblasorchester.de