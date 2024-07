Die erste Möglichkeit ist verstrichen, und die Ortsgemeinde Kollweiler ist weiterhin auf der Suche nach einem Ortsbürgermeister.

Nachdem sich bei der Kommunalwahl am 9. Juni kein Kandidat zur Wahl gestellt hatte, sollte in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch ein Ortsbürgermeister gewählt werden. So schreibt es die Gemeindeordnung vor. Allerdings blieb es beim Versuch. Es fand sich kein Kandidat, der hätte gewählt werden können. Auch die Wahl der Beigeordneten wurde nicht durchgeführt.

Dieser Punkt soll mit einer Wahl des Ortsbürgermeisters in einer der nächsten Sitzungen nochmals auf der Tagesordnung stehen, wie der nun kommissarisch der Ortsgemeinde vorstehende und bisherige Ortsbürgermeister, Ralf Heinz (SPD), auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte. Heinz bleibt nun noch so lange im Amt, bis ein Nachfolger gefunden ist.