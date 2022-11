Eine etwas andere Begegnung mit der Polizei hatte ein Autofahrer am Sonntagmorgen in Landstuhl. Der Opelfahrer missachtete von der Wiesenstraße her kommend die Vorfahrt eines Fahrzeuges, das gegen 5 Uhr auf der Von-Richthofen-Straße unterwegs war – und das war ausgerechnet ein Streifenwagen. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß. So berichten es die Beamten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf mindestens 20.000 Euro geschätzt wurde. Die zwei Polizeibeamten im Unfallwagen wurden leicht verletzt, die nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Aus Neutralitätsgründen nahmen Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 den Unfall auf.