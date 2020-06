In der Hauptstraße in Katzweiler ist es am Donnerstagmorgen zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 51-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sie hielt kurz vor 7.30 Uhr an einem Zebrastreifen an, um einen Passanten über die Straße zu lassen. Ein nachfolgender Autofahrer erkannte die Situation zu spät. Das Auto des 26-Jährigen kollidierte mit dem Wagen der 51-Jährigen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Ihr nicht mehr fahrbereites Auto musste abgeschleppt werden. Der gesamte Unfallschaden dürfte mindestens 1600 Euro betragen, schätzt die Polizei.