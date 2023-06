Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich wieder Opium fürs Artcore-Volk: Am Mittwoch bekam die Kammgarn ein Core-Konzert der Extraklasse. Die drei Hannoveraner von „The Hirsch Effekt“ brachten den Hof zum Erschüttern mit ihrer „Kollaps“-Show. Inhaltlich voller erhobener Zeigefinger in Richtung Politik , musikalisch ohrenbetäubend laut und verdammt gut.

Das Ambiente passte nicht so ganz zu dem, was da auf der Bühne abging und die Musikanten sonst so gewohnt sind. Normalerweise spielen „The Hirsch Effekt“ in dunklen Kellergewölben,