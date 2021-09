Der Freundeskreis der Technischen Universität (TU) hat eine neue Vorsitzende: Die ehemalige rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Marlies Kohnle-Gros folgt auf Kurt Lechner, der 28 Jahre lang dem Verein vorstand.

Nach zweijähriger Pause fand diese Woche, im Vorfeld der Preisverleihung an Nachwuchswissenschaftler mit wegweisenden Abschlussarbeiten, wieder eine ordentliche Mitgliederversammlung des Freundeskreises der TU statt. Der langjährige Vorsitzende Kurt Lechner verabschiedete sich aus dem Vorstand und übergab das Amt, teilte die TU mit. Mit der neuen Vorsitzenden Marlies Kohnle-Gros ist nun der Wechsel an der Spitze vollzogen. Kohnle-Gros:: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Die Voraussetzungen sind glänzend: Der Freundeskreis ist organisatorisch und finanziell hervorragend aufgestellt.“ Ihren Vorgänger Kurt Lechner, der sein Amt nach langen Jahren niederlegte, würdigte sie: „Die Universität braucht Freunde. In Kurt Lechner haben wir einen Freund.“

Freundeskreis mit rund 1600 Mitgliedern

Seit seiner Gründung im Jahr 1969 hat es sich der Freundeskreis der TU zur Aufgabe gemacht, die Integration der Universität und ihrer Angehörigen in Stadt und Region voranzutreiben sowie diese in Bereichen, wo öffentliche Mittel nicht oder nur unzureichend zur Verfügung stehen, zu unterstützen. Der Freundeskreis fördert sowohl Studierende als auch Alumni. Zu seinen Mitgliedern zählen inzwischen knapp 1500 Einzelpersonen sowie 130 Firmen. Weiterhin finanziert beziehungsweise beteiligt er sich an der Finanzierung von Fachtagungen, kulturellen Veranstaltungen, Wettbewerben und studentischen Events.