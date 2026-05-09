Der Kohlenbunker ist Beweis dafür, dass der Erhalt von Bausubstanz einen echten Mehrwert schaffen kann.

Was für ein besonderer Ort: Der Kohlenbunker ist ein absoluter Gewinn für das Pfaff-Quartier, weil er mit den alten Gleisbrücken und den Silos eine spektakuläre Kulisse bietet. Er zeigt, dass es viel besser ist, nicht abzureißen und trotzdem Neues zu wagen.

Wie gut, dass Architekt Peter Strobel, der auf dem Pfaff-Gelände lebt und arbeitet, die Idee hatte, ihn zu erhalten und zu einem Ort der Begegnung zu machen. Er hat einfach nicht locker gelassen, immer wieder erklärt, warum ein Umdenken in der Architektur stattfinden muss. Und wie schön, dass er in Jörg Zimmermann, dem Vorstand der Stadtentwässerung, einen Mitstreiter gefunden hat, der sich hat mitreißen lassen. Die beiden haben es geschafft, dass viele aus der Stadtverwaltung an einem Strang gezogen haben, um das Projekt umzusetzen. Sie sind einfach mal neue Wege gegangen, haben zum Beispiel Material recycelt. Und sie haben richtig Tempo gemacht.

Das ist ein wirklich schönes Geschenk zum Stadtjubiläum. Zumal schon die ersten Veranstaltungen geplant sind, wie ein Fahrradkino am 27. Mai. Anbieten würde sich die neue Location ganz sicher auch, um den neuen Lautern-Film zu zeigen.

Klasse ist, dass es einen Verein geben wird, der sich um den Kohlenbunker kümmert. Ich jedenfalls freue mich auf das Programm. Wobei es ja gar nicht unbedingt ein Programm braucht. Jeder kann den Kohlenbunker nutzen. Die Tische und Stühle bleiben immer stehen. Also: Picknick einpacken. Hingehen. Atmosphäre spüren. Chillen. Sich richtig großstädtisch fühlen.