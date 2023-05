Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als „böses Foul“ hatte Dominik Stihler, der Kreisvorsitzende der Freien Wähler, am Wahlabend die gemeinsame Stellungnahme von CDU, Grünen und SPD bezeichnet, in der die drei Parteien Thomas Kürwitz AfD-Nähe vorwarfen. Die Freien Wähler, die Kürwitz im OB-Wahlkampf gemeinsam mit der FDP unterstützten, wollten das aufarbeiten, kündigte er an. Ist nun die Koalition von CDU, Grünen und Freien Wählern im Stadtrat in Gefahr?

Grünen-Fraktionssprecher Tobias Wiesemann erklärte auf Nachfrage, sein aktueller Kenntnisstand sei: „Wir haben eine Koalition und arbeiten zusammen“.