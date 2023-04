Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie sehr die Stadt ohne Haushalt blockiert ist, dessen sind sich offenbar die meisten Stadtratsmitglieder nach der jüngsten Sitzung bewusst. Die Koalition aus CDU, Grünen und FWG stellte am Freitagnachmittag ihre Lösungsansätze vor. Am Vormittag hatte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) bereits einen neuen Plan angekündigt, den er am Montagnachmittag mit den Fraktionsspitzen beraten will.

In der Sitzung am vergangenen Montag hatte die Ratsmehrheit Weichels Vorschlag abgelehnt, durch starke Anhebung der Grundsteuer B den Haushalt soweit aufzubessern,