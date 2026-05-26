Eine Klassenfahrt zu einem Santana-Konzert bescherte Knut Bausch die musikalische Initialzündung. Heute ist er ein gefragter Gitarrist, der mit Saga auf der Bühne stand.

Von Menschen, die ihre Brötchen hauptberuflich mit Musik verdienen, ist sehr oft zu hören, wie der entscheidende Impuls in jungen Jahren von kulturbegeisterten Eltern auf die Kinder übertragen wurde. Bei Knut Bausch war das anders. Der Gitarrist aus dem Saarland verdankt seinen entscheidenden Kick für die spätere Berufswahl dem besonderen Engagement einer Lehrerin am Gymnasium in Kusel, wo Bausch vor genau 40 Jahren sein Abitur machte.

Völlig losgelöst bei Santana

Der heute 59-jährige, der in Freisen im Kreis Sankt Wendel lebt, erinnert sich gern zurück, an seine damalige Musiklehrerin Birgit Lechner, die anfangs der 1980er Jahre für eine achte Klasse eine Fahrt zu einem Konzert von Carlos Santana in Heidelberg organisierte. Damals stand Bausch direkt vor dem Gitarristen in der ersten Reihe im Publikum und war begeistert vom Auftritt des amerikanischen Weltstars jener Tage. Von diesem Zeitpunkt an rief die Bühne auch nach dem damals 13 Jahre alten Knut.

Gitarre spielen hatte Bausch bereits Mitte der 1970er Jahre mit neun Jahren bei Volker Höh in Altenkirchen gelernt. Der kulturelle Anfang war also bereits gemacht. Später kam noch Pausenhofmusik dazu, die er gemeinsam mit seinem damaligen Klassenkameraden Thomas Ferdinand am Gymnasium machte. Dennoch gestaltete sich der Wechsel von der Akustik- zur E-Gitarre als nicht ganz einfach, weil seinerzeit hierfür noch kein Unterricht angeboten wurde.

Beatles im Fokus

In dieser Zeit rückten neben Musik von Pink Floyd und Eric Clapton vor allem die Beatles-Scheiben im Plattenschrank der Schwester in seinen musikalischen Fokus. Von den Beatles stammt mit „Let it be“ auch die erste Schallplatte, die Knut Bausch um 1979 vom eigenen Taschengeld erstand. Bausch klampfte deren Stücke auf der Akustikgitarre nach, bis er mit 17 Jahren endlich im Besitz einer ersten E-Gitarre war. Später, als nach Abitur und 15 Monaten Wehrpflicht in Kusel bei einem Ferienjob in Homburg der Rubel richtig rollte, leistete sich der Musikfreund seine erste „richtige“ E-Gitarre für rund 1.500 Mark inklusive Verstärker.

Fünf Konzerte mit Saga

Es folgten erste Gigs in Tanzbands und auf Hochzeiten, ehe seine damalige Band Allison regelmäßig im Vorprogramm der damals angesagten Coverband Backtrack spielte. Bausch spricht von intensiven Zeiten, in denen er teils acht Stunden am Tag an seinem Gitarrenspiel feilte. „Anfangs ging die ganze eingespielte Kohle für die Musik drauf“, erinnert sich Bausch. Weil die Freundin ihn damals zu den Auftritten fuhr, habe er erst später Geld in einen eigenen fahrbaren Untersatz investiert.

In den 90er Jahren kam dann die große Zeit mit X-Change, einer der gefragtesten Coverbands jener Zeit in der Westpfalz. Knut Bausch erinnert sich an bis zu 80 Auftritte im Jahr, teils vor mehreren tausend Musikfans. Das Spektakel ging gute 20 Jahre, bis sich der Musikgeschmack weg vom Rock orientierte. Verstärkte Sicherheitsauflagen sowie nicht zuletzt das eingeführte Rauchverbot in Hallen wirkten sich zusätzlich negativ auf das Geschäft aus. 2013 war mit X-Change schließlich Schluss.

Breiter aufgestellt

Knut Bausch stellte sich musikalisch breiter auf, entdeckte Jazz und Blues für sich und spielte in Musicals. Den Rock verlor er jedoch nie aus den Augen. 2013 sprang er bei der kanadischen Gruppe Saga, die in den 1980er Jahren weltweit erfolgreich war, für den kurzfristig ausgefallenen Gitarristen ein. Es folgten fünf Konzerte im Rahmen der damaligen Deutschland-Tour. „Der Anruf kam damals einen Tag vor dem Konzert in Trier, und ich musste mir buchstäblich über Nacht das Konzert-Repertoire draufschaffen“, blickt Knut Bausch auf eine ebenso spannende wie stressige Zeit zurück.

Ein Bier mit Bob

In jenen Tagen lernte Bausch auch Bob Geldof kennen, der für wohltätige Zwecke den Schönen und Reichen an den Geldbeutel wollte und hierfür in Berlin eine Charity-Veranstaltung unterstützte, bei der Bausch als Gitarrist auf der Bühne stand und vor internationaler Prominenz wie Hillary Clinton und Sharon Stone in die Saiten griff. Geldof, ehemaliger Frontman der Boomtown Rats und 1985 „Live Aid“-Organisator, ist Knut Bausch in besonderer Erinnerung geblieben. Ihn im Gespräch bei einem Bier kennengelernt zu haben, habe ihm seinerzeit schon mehr bedeutet als beispielsweise ein gemeinsamer Gig auf der Bühne.

Aktuell ist Knut Bausch mit den beiden Coverbands The Journey Experience und Totomaniax am Start. Zudem spielt er neben weiteren Projekten mehrere Duette mit Sängerinnen, beispielsweise Acoustic Treasures gemeinsam mit Sabrina Roth sowie Akustik Akut mit Svenja Meyer. An ein Ende seines musikalischen Engagements ist derzeit nicht zu denken. „Musik ist der rote Faden in meinem Leben“, resümiert der verheiratete Vater zweier erwachsener Söhne den Stellenwert der Kultur in seiner Vita. Alle erlebten Geschichten würden ein ganzes Buch füllen, wobei so manche Story besser unerwähnt bleiben möge. An druckreifen Kuriositäten fallen ihm zwei Geschichten ein.

Alpine Abfahrten als Ausgleich

Die eine spielte in Luxemburg, als wegen eines massiven Hochwassers und großflächiger Überflutungen für einen Auftritt ein Umweg von 100 Kilometern gefahren werden musste. Die zweite bezieht sich auf ein Konzert in Frankfurt am Main in den 90er Jahren, als der gebuchte Mann am Mischpult nicht aufzutreiben war und die Band vor ihrem Konzert vor 5.000 Fans mittels Improvisation höchst kurzfristig den Sound selbst einstellen musste.

Knut Bausch liebt die Präsenz auf der Bühne und das Interagieren mit dem Publikum. Doch trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung bleibt auch er nicht von Lampenfieber verschont. „Zu Beginn ist es immer da“, gesteht der Musiker, „aber mit den ersten Tönen sucht es dann zum Glück für den Rest des Abends das Weite“.

Für die Zukunft wünscht sich der Gitarrist, der sich als Ausgleich zum Musikbusiness in seiner Freizeit gerne alpine Ski unter die Füße schnallt, mehr Optimismus und Motivation statt einer von ihm immer mehr wahrgenommenen Resignation. Mehr Tatendrang und weniger Redefloskeln seien für ihn mehr denn je geboten. Wobei er die in den 1980er Jahren wahrgenommene Aufbruchstimmung gerne als Triebfeder für gegenwärtiges proaktives Agieren sehe. „Pessimismus“, so Bausch, „bringt überhaupt nichts!“