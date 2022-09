Der Kirchenbrunnen in Hochspeyer soll zu einer Kneippanlage umgebaut werden. Was genau geplant ist, wurde dem Gemeinderat nun vorgestellt. Neben dem eigentlichen Becken soll aus der benachbarten Grünanlage eine Art Rückzugsort werden, der zur Entspannung nach dem Wassertreten einlädt. Unter anderem ist dort auch ein Pavillon geplant. 150.000 Euro soll der Umbau insgesamt kosten, wovon 70 Prozent, was 105.000 Euro entspricht, durch Leader-Mittel abgedeckt werden.