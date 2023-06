Das Kneippbecken am Seewoog in Ramstein-Miesenbach ist noch immer gesperrt. Die Schäden, die durch Vandalismus in der Nacht vom 20. auf den 21. Mai entstanden sind, konnten noch nicht behoben werden. Damals waren mehrere schwere Steinbrocken von Unbekannten in das Becken geworfen worden. Bürgermeister Ralf Hechler teilte jetzt auf Nachfrage mit, dass der in Mitleidenschaft gezogene steinerne Belag der Treppenstufen und im Becken noch nicht habe ausgetauscht werden können, da das notwendige Material bislang nicht lieferbar gewesen sei. „Wir streben aber nun ein Provisorium an, damit das Becken genutzt werden kann“, versprach Hechler.