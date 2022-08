Die Polizei hat in der Nacht zum Montag in der Altstadt einen 36-Jährigen einer Gaststätte verwiesen. Außerdem handelte sich der Mann laut Polizei eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen belästigte der Kneipenbesucher andere Gäste. Der Verdächtige habe sich aggressiv verhalten und seine Freundin mit einem Barhocker bedroht, so Zeugen. Er habe die Frau leicht verletzt, als er sie wegschubste. Alarmierte Polizeikräfte erteilten dem Mann einen Platzverweis. Wegen des mutmaßlichen Angriffs auf seine Freundin leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen den 36-Jährigen ein.