Was in Kaiserslautern und Umgebung wichtig war.

Steigende Preise bei Lebensmitteln, Verbrauchsmaterialien und Medikamenten, geradezu explodierende Heiz- und Stromkosten. Welche Möglichkeiten hat das Westpfalz-Klinikum? Müssen die Portionen kleiner, die Zimmer kälter und Diagnosegeräte abgeschaltet werden? Und wie müsste Hilfe aussehen?

Geflüchtete brauchen Unterstützung. Besonders gilt dies für geflüchtete Menschen mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen. Sie etwa zum Arzt zu begleiten und möglichst passgenaue Hilfs- und Förderprojekte zu vermitteln, ist Auftrag eines neuen Projektes des Ökumenischen Gemeinschaftswerkes.

Begrünte Fassaden? Was früher in den Dörfern normal und gut war, zieht langsam in die Städte ein. In Kaiserslautern gilt seit Mai, dass bei Neubauten die Fassade zu begrünen ist.

Der Kaufland-Markt im Landstuhler Gewerbegebiet ist am Donnerstagmorgen evakuiert worden. Grund war der Austritt eines Kältemittels, das beim Einatmen zu Gesundheitsproblemen führen kann.

Maximal 20 Grad in den Schulen, 19 Grad in den öffentlichen Gebäuden und 17 Grad in den Sportstätten: Das beschloss der Verbandsgemeinderat Otterbach-Otterberg, um möglichst viel Energie zu sparen. Doch parallel dazu bereitet sich die VG auch auf den Krisenfall vor, die Gasmangellage. Wie sieht das aus? Sabrina Zeiter sprach darüber mit Bürgermeister Harald Westrich.