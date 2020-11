Die weltweite Präventionskampagne „Movember“ will das Thema Männergesundheit im November in den Fokus rücken. Daran beteiligt sich auch die Klinik für Urologie am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern. Die Idee ist einfach: Männer lassen sich Bärte wachsen und sammeln Spenden.

Diese sollen Projekten zur Prävention von Prostatakrebs, Hodenkrebs sowie psychischen Erkrankungen zugute kommen. „Außerdem wollen wir mit dieser Aktion Männer motivieren, offen über ihre Gesundheit zu sprechen und sich in schwierigen Situationen Hilfe zu suchen“, sagt Hagen Loertzer, Chefarzt der Klinik für Urologie.

Prostatakrebs ist in Deutschland unter Männern die häufigste Krebserkrankung. Pro Jahr werden laut Robert Koch-Institut bundesweit mehr als 60.000 Neuerkrankungen diagnostiziert. Hodenkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei jungen Männern. Früh erkannt sind die Heilungschancen gut. Auch psychische Erkrankungen können tödlich enden. Weltweit stirbt jede Minute ein Mann durch Suizid. Nach Angaben des Klinikums erkennen Männer oft nicht, wenn sie ein Problem mit ihrer psychischen Gesundheit haben, und bitten meist nur ungern um Hilfe.

Die Initiative „Movember“ hat seit 2003 mehr als 1250 Projekte zur Männergesundheit auf der ganzen Welt finanziert. Es geht dabei um Gesundheitsforschung, aber auch darum, die Art und Weise zu verändern, wie Gesundheitsdienste Männer erreichen und unterstützen. Ziel der Initiative ist es, bis 2030 die Zahl der Männer, die vorzeitig sterben, um 25 Prozent zu reduzieren. Nähere Informationen unter: http://movember.com/t/urologie-kaiserslautern.