Einen digitalen Mitmach-Adventskalender hat die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern entwickelt. Er geht am 1. Dezember an den Start und richtet sich an junge Menschen.

Erster Dezember? Da war doch was? Richtig, das erste Türchen des Adventskalenders wartet darauf, geöffnet zu werden. Für Kinder ab dem Grundschulalter hat die Deutsche Radio Philharmonie einen musikalischen Mitmachkalender gebastelt. Bis Heiligabend erscheint jeden Tag ein neues Türchen auf youtube.com/DeutscheRadioPhilharmonie.

Dahinter verbergen sich fünf- bis sechsminütige Videos mit Musik vom Geburtstagskind Beethoven, mit Tänzen aus dem „Nussknacker“, besinnlichen Klängen von Bach, Pachelbel und Händel, Perkussions-Workshops oder Weihnachtshits – gespielt von Radio Brass Saar, den Blechbläsern und Schlagzeugern der Deutschen Radio Philharmonie.

Auch im Unterricht einsetzbar

Die Anleitungen zum Hören, Zuhören, Mitmachen und Gestalten hat die Musikvermittlerin Ingrid Hausl im Gepäck. Und an jedem Advent-Wochenende gibt es ein Special mit Schlagzeuger Martin.

Konzipiert wurde der digitale Mitmachkalender „Advent. Advent, Blech exzellent!“ speziell für Kinder bis zwölf Jahren als Reaktion auf Corona-bedingte Einschränkungen, die zur Zeit weder Konzertbesuche noch Klassenworkshops erlauben. Er kann sowohl im Präsenzunterricht wie auch im Fernunterricht/Home-Schooling eingesetzt werden – oder natürlich von Jedermann, jederzeit und überall, schließt die Pressemitteilung.

Infos