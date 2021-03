Die Kaiserslauterer Ortsgruppe der weltweiten Klimabewegung „Fridays For Future“ hat für den heutigen Freitag, 19. März, eine Kundgebung in de Innenstadt angemeldet. Das Motto lautet Thema der Versammlung ist „Fight for 1,5“, zu deutsch „Kämpf für 1,5“. Dahinter verbirgt sich die Forderung der Klimaschützer, den steigenden Temperaturen weltweit entgegen zu wirken und den Anstieg 1,5 Grad Celsius nicht überschreiten zu lassen, „um den drohenden Klimakollaps zu verhindern“, wie es in der Ankündigung der Ortsgruppe heißt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, wurde speziell eine Menschenkette angemeldet. Laut Anmeldung werden rund 200 Teilnehmer erwartet, Treffpunkt ist um 13 Uhr vor der Stiftskirche, die Dauer wird auf etwa eine Stunde geschätzt. Dabei wird auch ein Teilabschnitt der Schneiderstraße gesperrt werden, Busse und Radfahrer können die Straße aber weiterhin benutzen, heißt es aus dem Rathaus. Eine Gegendemonstration sei nicht angemeldet. Wegen der aktuellen Infektionslage, Stichwort Corona, und „der belebten Standortlage der Innenstadt“, wie es das Rathaus formuliert, müssen bei der Menschenkette Abstände von 1,5 Meter zwischen den Teilnehmern eingehalten werden, außerdem müssen die Menschen in der Kette medizinische oder FFP2-Masken tragen.