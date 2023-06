Die Ortsgemeinde Oberharnbach tritt dem kommunalen Klimapakt (KKP) bei. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Damit verpflichtet sich die Gemeinde, ihre Aktivitäten sowohl im Klimaschutz als auch in der Anpassung an Klimawandeilfolgen zu verstärken und dabei ambitioniert vorzugehen, erläutert Ortsbürgermeister Reiner Klein (CDU). Die „Energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses/der Arnbachhalle“ und die „Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden“ stehen auf der Agenda. Gleichzeitig soll geprüft werden, welche der über den KKP zur Verfügung stehenden Beratungsangebote in Anspruch genommen werden.