Im Rahmen des Stadtradelns und als Aktion zum 750. Jubiläum lädt die Stadt Kaiserslautern für Mittwoch, 27. Mai, zum Fahrradkino in den Kohlenbunker auf dem Pfaffgelände ein.

Einlass ist ab 18 Uhr, Begrüßung und Filmstart um 19 Uhr. Bürgermeister Manfred Schulz eröffnet die Veranstaltung. Gegen Spenden wird der Dokumentarfilm „Cycling Cities“ von Ingwar Perowanowitsch gezeigt, der europäische Fahrradhauptstädte porträtiert.

Das Fahrradkino soll Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und gemeinschaftliches Erleben verbinden. Acht Fahrräder sind über sogenannte Ökotrainer mit dem Abspielgerät verbunden und erzeugen die Energie für die Vorführung. Das Publikum ist aufgerufen mitzustrampeln; auch Bürgermeister Schulz will für einige Minuten in die Pedale treten. Kommt nicht genug Strom an, läuft der Film langsamer oder stoppt. Während der Vorstellung können sich Zuschauerinnen und Zuschauer jederzeit abwechseln.

Fahrradausstellung findet ebenfalls statt

Veranstalter sind die Verkehrsplanung und das Europe Direct beim Referat Stadtentwicklung, das Klimaschutzmanagement beim Referat Umweltschutz, EnStadt:Pfaff sowie KL.digital. Unterstützt wird die Aktion von VRNnextbike und dem Fahrradgeschäft e-motion. KL.digital stellt die Technik inklusive Leinwand und Ökotrainer, VRNnextbike und e-motion bringen die Fahrräder mit.

Begleitend gibt es eine Fahrradausstellung. Für eine kleine Stärkung sorgen ein Foodtruck und ein Eiswagen. Das Fahrradkino ist Teil der Aktivitäten rund ums Stadtradeln in Kaiserslautern, das jährlich Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Schulen und Vereine motiviert, klimafreundliche Kilometer zu sammeln. Eingeladen sind nicht nur Stadtradler, sondern alle Bürger.

Info

Weitere Informationen stehen unter www.kaiserslautern.de/stadtradeln. Bei Regen oder starkem Wind wird die Veranstaltung ins Reallabor Pfaff verlegt.