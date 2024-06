Die Kaiserslauterer Ortsgruppe von Architects for Future hatte am Freitag zum Klimastreik auf dem Schillerplatz aufgerufen. Sie hatte die Demonstration gemeinsam mit Organisationen wie dem Bündnis Kaiserslautern gegen Rechts, Fridays for Future oder dem Verein KlimaLautern organisiert. Rund 150 Demonstranten versammelten sich am Nachmittag für mehr Klimagerechtigkeit und Demokratie in friedlicher Atmosphäre. „Gebt aufeinander acht“, bat Stefanie Böhnert, die sich bei Architects for Future engagiert und dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Eine Awareness-Person war ebenfalls anwesend, eine Ansprechperson in Fällen von Diskriminierung oder Grenzüberschreitungen.

Die Demo begann am Schillerplatz mit drei Redebeiträgen, dann setzte sich der Zug – mit leiser Musik im Hintergrund – in Bewegung. Über die Marktstraße, Richard-Wagner-Straße und Fruchthallstraße ging es zurück zum Schillerplatz. Dort endete die Aktion mit drei abschließenden Redebeiträgen. „Protest und ziviles Engagement zeigen Wirkung“, ermutigte Lasse Cézanne, von dem neu gegründeten Verein KlimaLautern. Demokratie schaffe dafür die besten Bedingungen.