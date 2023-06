Davon, dass auf dem Waldsportplatz bei Kerzenheim und dem umliegenden Waldgelände am Sonntag eine Trial-Veranstaltung für Motorräder stattfand, war weder auf dem Platz noch in der Umgebung etwas zu erahnen. Es fehlte das übliche Geknatter.

Die Veranstaltung für Jugendliche der Jahrgänge 2009 bis 2017 wurde mit Motorrädern gefahren, die mit Elektromotoren ausgestattet sind. Ansonsten unterschied sich das motorsportliche Ereignis nicht von den bisherigen Wettbewerben auf diesem Gelände. Es ging um Punkte zum ADAC-E-Kids-Trial zum Südwest-Cup. Unter den Startern waren in Florian Kliem und David Pieper auch zwei Piloten aus Enkenbach-Alsenborn.

„Es macht mir Spaß, über Naturhindernisse zu fahren und deshalb bin ich beim Motorrad-Trial“, sagte Florian Kliem. „Besonders über die Steine macht es viel Spaß, wenn dabei auch mal ein Sturz vorkommt. Der Körper ist ja gut gepolstert durch Helm, Handschuhe, Stiefel und Protektor“, erklärte der neunjährige Zweiradfahrer. Trotz eines Sturzes an diesem Tag konnte er seine Klasse gewinnen und damit seinem Verein, dem Automobil- und Motorrad-Club Kerzenheim, eine Freude bereiten. „Ich war an einem Stein hängengeblieben und da konnte ich das Motorrad nicht mehr halten“, erzählte er, wie es zum Sturz kam. Er will die weiteren Läufe dieses Wettbewerbes in mehreren Regionen Südwestdeutschlands noch fahren.

Seit zwei Jahren fährt David Pieper wettbewerbsmäßig auf dem Motorrad durch das Gelände. „Es ist herrlich, bei frischer Luft mit dem Motorrad durch den Wald zu fahren“, schwärmte der neunjährige Pilot. Es mache auch ohne Geräusche Spaß. Mit seinem Wettbewerb war er mehr als zufrieden. Insgesamt empfand er „die Aufgaben als etwas zu schwer. Aber das galt ja für alle Fahrer in der Klasse der ,Erfahrenen’“, in der David Pieper nun startet. Er ist mit seinem Motorrad zufrieden und hat gar keine Ambitionen, auf einen Vergasermotor umzusteigen. Für ihn war es an diesem Tag Rang zwei bei gleicher Punktzahl hinter Florian Kliem. „Bei Punktgleichheit wird der bessere Lauf für die Platzierung herangezogen“, erläuterte David Pieper.