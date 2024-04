Das Programm für den Deutschen Jugendcup Sportklettern, mit dem der Kletterturm auf dem Gelände der RPTU Kaiserslautern eingeweiht wird, steht.

Wie der Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Alpenvereins mitteilt, wird von 7. bis 9. Juni rund um den Turm auf dem Unigelände gefeiert und geklettert. Es gibt Livemusik, der Eintritt ist frei. Am Freitag, 7. Juni, 18.30 Uhr, startet das Finale im Speedklettern. Die Teilnehmer des Jugendcups müssen dabei, am Seil gesichert, die so genannte Speedwand, an der zwei genau gleiche Kletterrouten mit genormten Griffen angebracht sind, paarweise so schnell wie möglich bewältigen. Am Samstag um 17 Uhr beginnt die Eröffnungsfeier mit weiteren Finals im Speedklettern und im Lead. Dabei müssen die Teilnehmer an der überhängenden Wand so weit wie möglich am Seil klettern. Am Sonntag um 14.15 Uhr stehen die Finals im Leadwettkampf an.