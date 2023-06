Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Leute versammeln sich vor einem cremefarbenen Haus mit weißen Fensterleibungen. Manche treffen auffällig als Fahrradkohorte ein, andere schlendern allein oder zu zweit wie zufällig heran. Auf die Straße sind bunte Kreideherzen aufgemalt. Die Sonne bricht durch die Wolken. Dann tut sich plötzlich was ...: So zu erleben am Sonntag bei einer unvermittelten Pop-Up-Vorstellung in der Lauterer Beethovenstraße.

Ein Mann im Arbeitskittel kehrt plötzlich die Straße, Männer und Frauen treten im Erdgeschoss und im ersten Stock an die Fenster heran und betrachten wie zufällig die