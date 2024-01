Ein Missgeschick beim Lenken eines Autos mit Anhänger ist einem 32-Jährigen am Samstag zum Verhängnis geworden. Der Mann war in der Diemersteiner Straße in Enkenbach-Alsenborn unterwegs und versuchte, rückwärts in einer Einmündung zu wenden. Dabei touchierte er eine Hauswand. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife beobachtete das und hielt ihn an. An der Mauer und am Anhänger konnten zwar keine Schäden festgestellt werden. Allerdings kam heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse für das Gespann war. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. rhp