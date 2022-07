Ein dreijähriger Junge ist am Mittwochnachmittag in einem Ort in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Vater des Kindes versuchte noch, den Jungen wegzuziehen, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern, so die Polizei. Die Fahrerin des Wagens flüchtete, konnte jedoch ermittelt werden. Wie sich herausstellte, ist sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei beschlagnahmte den Unfallwagen, der nun von einem Gutachter untersucht werden soll. Die Beamten haben gegen die Frau Ermittlungen wegen des Verdachts der Fahrerflucht und wegen Fahrens ohne Führerschein aufgenommen.