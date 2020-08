Die kleine „Burschmusik“ auf Burg Nanstein neigt sich dem Ende. Doch haben die Burgspieler aus Landstuhl nun noch einmal etwas Besonderes zu bieten. Am Sonntag, 23. August, lässt’s ab 11 Uhr Eddie’s Blech auf dem Nanstein erschallen.

Die Blechbläser-Formation ist seit acht Jahren unterwegs an der Saar und der Pfalz. Sie verspricht Blechmusik vom Feinsten in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Von Barock und Klassik bis hin zu Titeln der Moderne und manch bekanntem Schmankerl reicht das Repertoire.

Gegründet hat sich die Formation als Quintett im Otterbacher Ortsteil Sambach. Namensgeber war übrigens der Wirt des Gasthauses Volz, wo die Geburtsstunde einst geschlagen hat. Mittlerweile ist Eddie’s Blech auf ein Oktett angewachsen. Zu den Gründern Joachim Braun, Robert Metz, Wolfgang und Markus Immetsberger sowie Hans-Joachim Früh haben sich Ekkehard Blickensdörfer und Marcus Weimer gesellt, zudem ist regelmäßig der Organist Gernot Gölter bei dem Pfälzer Ensemble mit von der Partie.

Texte von Eugen Damm und Paul Münch zu hören

Schöne Musik in Verbindung mit einer Lesung der schlagfertigen Truppe der Landstuhler Burgspielgemeinde: Dies ist das Konzept auch für die kommende Auflage der kleinen „Burschmusik“. Was die literarische Komponente der Matinee betrifft, so stehen diesmal Auszüge aus Werken von Paul Münch und Eugen Damm auf dem Programm.

Der Eintritt zu der Darbietung ist wie gewohnt frei. Los geht es um 11 Uhr, die Burgtore öffnen bereits eine Stunde früher. Für Speisen und Getränke sorgen die Heimatfreunde Landstuhl. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, eine Reservierung über die Facebookseite der Burgspiele Landstuhl ist möglich. Die Organisatoren verweisen in dem Zusammenhang darauf, dass die aktuell geltenden Abstands-und Hygieneregeln einzuhalten sind. cha