Richtig günstig neue Lieblingsteile für den Kleiderschrank erwerben? Das ging am Freitag im Jugendzentrum in der Steinstraße beim dritten Kleider-Flohmarkt.

Vor der Tür macht ein grellgelbes Blinklicht aufmerksam: Hier geht’s lang! Durchs Treppenhaus klettert man bis unters Dach, wo warmer Räucherstäbchen-Duft die Besucher empfängt. Entspannte Lounge-Musik macht Lust, die überraschend große Auswahl in Augenschein zu nehmen: Hosen, Sportsachen, Blusen, T-Shirts, Blazer, Kleider, Pullis, Winterjacken, Schuhe – wer hier nicht fündig wird, der muss wohl selbst zur Nähmaschine greifen. Seit März haben über 70 Spender ihre gebrauchte Kleidung ins JUZ gebracht. Versehen mit Preisvorschlag und Käufernummer warten die Schätzchen nun auf neue Nutzer – und die lassen nicht lange auf sich warten.

Das Publikum ist bunt gemischt, genau wie das vielfältige Angebot. Neben Schülern nehmen auch junge Erwachsene zwischen 20 und 30 interessiert in Augenschein, was die Streetworker auf Tischen und Kleiderstangen sorgsam einsortiert und aufgereiht haben. Mancher Kauflustige kommt gemeinsam mit der Mama, und sogar Damen im Rentenalter haben von dem Angebot gehört und stöbern interessiert durchs Sortiment. „Ich schaue nach günstigen Teilen für meinen Neffen“, verrät Franziska, Kindergärtnerin aus Frankenthal und nun Neu-Kaiserslautererin in Rente. Sie shoppt auch für den eigenen Kleiderschrank gerne gebraucht, „und die Teile hier sind wirklich total in Ordnung, da braucht man keine Bedenken zu haben.“ Eine Lederhose mit Edelweiß-Stickerei in Größe 134? Nein, die wandert nicht in Franziskas Auswahl, auch wenn der Preis von gerade mal sechs Euro für das edle Stück ein echtes Schnäppchen ist.

Die Begleiterinnen dienen als Spiegel beim Anprobieren

Während das Angebot im Bereich Kinderkleidung eher überschaubar ist, sind Clara, Charlotte, Frida und Emilia vollauf begeistert. Ein Plakat in ihrer Schule hat die vier Freundinnen auf den Termin aufmerksam gemacht und jetzt sind sie gemeinsam hier, um für kleines Geld ihren Klamottenbestand aufzumotzen. „Die Preise sind wirklich voll okay, da kann man nichts sagen“, meint die 15-jährige Clara, „eine Lederjacke für zehn Euro, das ist super.“ Die Freundinnen nicken bekräftigend, die Arme voller Fundstücke, die noch anprobiert werden müssen.

Das ist allerdings gar nicht so einfach. Man kann die vorhandenen Toiletten blockieren oder mutig im Hintergrund verschwinden und fix in Hose oder Oberteil schlüpfen. Statt eines Blicks in den Spiegel müssen die Begleiterinnen ihre Meinung abgeben oder das eigene Gefühl entscheidet: Geht das schwarze ärmellose Top mit den Glitzersteinen am Ausschnitt mit oder muss es zurück auf den Ständer? „Mist, ich hab nur zwanzig Euro eingesteckt. Wenn ich das gewusst hätte…“, stöhnt eine junge Frau angesichts der verlockenden Auswahl verzweifelt auf. Doch auch für diese Summe lässt sich schon ein ganz ordentlicher Einkauf tätigen. Wild gemusterte Sport-Leggins für einen Euro, Blusen und Shirts für zwei Euro, ein kuscheliger dunkler Plüschmantel für fünf Euro oder doch lieber die pinkfarbene Strickjacke in Übergröße? Statt des Geldbeutels entscheidet hier teilweise eher die Frage: Wie transportiere ich all die Teile eigentlich nach Hause?

„Richtig gechillt, viel besser als bei H&M, und dazu gute Musik“

„Geil, das ist ja voll super!“, schrillt es durch den Raum. Ein Junge hat ein schwarzes T-Shirt mit blutrotem Band-Logo entdeckt. Das muss wohl auf jeden Fall mit. Nadja und Sarah stöbern derweil sehr gezielt durch die Ständer. Die beiden 24-Jährigen sind zum zweiten Mal beim JUZ-Flohmarkt dabei, Nadja hat im Vorfeld selbst einige eigene Schätze gespendet und hofft auf gute Geschäfte. Nun schaut sie sich an, was ansonsten so im Angebot ist. „Hier ist es einfach richtig gechillt, viel besser als bei H&M, ohne Hektik und das ständige Piepsen der Kassen. Stattdessen haben die hier gute Musik. Und es ist viel größer, als wir gedacht haben“, erzählt die junge Frau.

Tim Lessmeister ist zufrieden. Der Streetworker hat gemeinsam mit seinen Kollegen im Vorfeld die Spenden entgegengenommen, sortiert und den Flohmarkt unterm Dach eingerichtet. „Und wenn hier heute Abend Schluss ist, werden wir neben dem normalen Tagesgeschäft noch rund zwei Wochen damit beschäftigt sein, alles wieder nach Käufernummern zu sortieren, die Leute zu informieren und ihnen die nicht verkaufte Ware oder ihren Erlös zu übergeben.“ Eine Menge Aufwand, die Lessmeister jedoch gerne auf sich nimmt. „Das ist nach zwei Jahren ein neuer Anlauf, weil uns ganz viele Leute von verschiedenen Seiten gefragt haben: Wann macht ihr denn mal wieder einen Flohmarkt? Wenn das gewünscht ist, dann versuchen wir das auch möglich zu machen.“

Sehr dezent ist das Team der Streetworker stets zur Stelle, legt nach, arrangiert neu, hilft bei Fragen und freut sich an der Begeisterung der Kundschaft. All das „für umme“, denn der Erlös für die verkauften Teile geht ohne Abzüge an die Spender. Gewinner der Veranstaltung sind alle, die nun wieder Platz im eigenen Schrank haben, und alle, die mit ihrem neuen Lieblingsteil zufrieden nach Hause gehen, während sie auch noch was für Nachhaltigkeit und Umweltschutz getan haben.