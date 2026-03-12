Nach 15 Jahren an der Spitze des DRK-Kreisverbandes Kaiserslautern Stadt hat Ex-OB Klaus Weichel sein Amt aufgegeben. Eine Nachfolgerin ist gefunden.

Eine Überraschung ist der Rückzug Weichels vom Amt des DRK-Präsident keineswegs. Der Schritt sei eingebettet in eine Gesamtentscheidung, sagt Weichel. Mit seinem 70. Geburtstag im vergangenen November wollte er sich aus der Ehrenamtlichkeit weitgehend zurückziehen. „Aus dem Pfälzerwald-Verein hatte ich mich ja beispielsweise schon vor einigen Jahren zurückgezogen“, erinnert Kaiserslauterns ehemaliger Oberbürgermeister. Nun also folgten auch seine Ämter beim DRK – Weichel war nicht nur Präsident des Kreisverbandes, sondern auch Aufsichtsratsvorsitzender der DRK-Rettungsdienst Westpfalz GmbH. Weichel möchte vermeiden, dem Amt nicht die Aufmerksamkeit und Zeit widmen zu können, die es aus seiner Sicht erfordert, heißt es in einer DRK-Mitteilung dazu.

Neubau der Rettungswache mit angestoßen

Lediglich seine Tätigkeit im Bezirkstag wolle er noch fortführen, sagt der Ex-OB. Als stellvertretender Bezirkstagsvorsitzender sei er jede Woche rund 20 Stunden ehrenamtlich unterwegs: „Das reicht auch.“ Weichel ist unter anderem zuständig für den Bereich Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, die Pfalzakademie und Regioakademie, das Hofgut Neumühle und die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Speyer. Auf Bezirksebene war er bereits 2002 zum Deutschen Roten Kreuz gestoßen; 2010 hatte er dann den Vorsitz des Kreisverbandes Kaiserslautern-Stadt übernommen. In seiner Amtszeit wurde unter anderem das neue Verwaltungsgebäude in der Barbarossastraße gebaut sowie ein Teil der ehemaligen Sanitätskolonne abgerissen, was zu großen Diskussionen in der Stadtgesellschaft und im Stadtrat geführt hat. Der Neubau der Rettungswache am Kniebrech wurde angestoßen. „Die Grundstücksverhandlungen sind auf einem guten Weg“, sagt Weichel. Die weitere Umsetzung wird nun eine der Herausforderungen für seine Nachfolgerin.

Sein Engagement beim Deutschen Roten Kreuz fuße auf der Erkenntnis, dass es zum einen „eine unglaubliche Ehrenamtlichkeit auf allen Ebenen gibt, die komplettiert wird durch fachlich fundierte Hauptamtlichkeit“, sagt Weichel. Gleichzeitig „braucht es eine politische Flankierung durch Hauptwahlbeamte, die noch in Funktion sind“, sagt er. Daher hatte Weichel das Amt als Oberbürgermeister von seinem Amtsvorgänger Bernhard Deubig übernommen.

Weichel habe den Kreisverband während seiner Amtszeit kontinuierlich weiterentwickelt, heißt es vonseiten des DRK. „Dazu zählen insbesondere die Stärkung des Ehrenamtes und der Bereitschaften, der Ausbau des Katastrophenschutzes, das Engagement in der Flüchtlingshilfe sowie die Weiterentwicklung des Rettungsdienstes“, teilt das Deutsche Rote Kreuz mit.

Göbelsmann übernimmt Weichels Ämter

Der Kreisverbandsausschuss hat derweil eine geordnete Nachfolgeregelung beschlossen. So wurde die bisherige stellvertretende Präsidentin, Bettina Göbelsmann, zu Weichels Nachfolgerin gewählt. Ihr Stellvertreter ist der bisherige Beisitzer Karl-Felix Dietrich. Neuer Beisitzer ist Christopher Shipnoski. Während sich der Kreisverband laut Weichel unter anderem um die Ausbildung kümmert, die Betreuung der Asylsuchendenunterkünfte, die Sozialarbeit oder auch den Hausnotruf, ist die Rettungsdienst GmbH, deren Aufsichtsratsvorsitzender er war, für den Betrieb der Rettungswachen zuständig. Auch bei der Tochtergesellschaft des Kreisverbandes machte Weichels Rückzug eine Neuaufstellung notwendig. Laut DRK übernimmt die bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Bettina Göbelsmann, auch hier Weichels Posten, neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender sei Karl-Felix Dietrich. „Mit dieser personellen Neuaufstellung ist die Kontinuität in der Führung des Kreisverbandes wie auch der Rettungsdienst-GmbH gewährleistet“, betont das Deutsche Rote Kreuz.