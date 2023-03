Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei ihrem letzten Saisonauftritt gerieten die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern heftig unter die Räder. Mit 3:10 (0:6) mussten sie sich in der Oberligapartie beim Dürkheimer HC II geschlagen geben. Es war die höchste Niederlage der Buchenlocher in der Hallenrunde 2021/22, in der sie aber den Klassenverbleib schon vor der Dürkheim-Partie gebongt hatten.

An guten Vorsätzen fehlte es nicht. So wollte die TSG mit einer ansprechenden Leistung die Runde beim Tabellenzweiten beenden und sich für die unglückliche Niederlage im Hinspiel revanchieren.