Die Damen der TSG Kaiserslautern haben zum Rückrundenstart in der Regionalliga Südwest eine deutliche Niederlage kassiert. Im Heimspiel gegen die DJK Offenburg II unterlag die Mannschaft 1:9. Mit einer Bilanz von 8:10 Punkten stehen die Buchenlocherinnen im Tabellenmittelfeld auf dem sechsten Platz.

„Wir mussten mit Tatiana Bakaiova auf unsere Spitzenspielerin verzichten, während Offenburg komplett in Bestbesetzung antreten konnte“, sagte Trainer Anton Porten. Seine Farben erwischten einen schlechten Start in die Partie und verloren beide Doppelmatches. Nina Merkel/Evelyn Emmrich (0:3) sowie Sarah Badalouf/Ariel Barbosa (1:3) waren dabei ohne Chance. Auch in den anschließenden Einzeln mussten die Gastgeberinnen die Überlegenheit der DJK anerkennen. Badalouf und Barbosa verloren beide im vorderen Paarkreuz mit jeweils 0:3. Die an Position drei gesetzte Merkel musste sich in einem engen Duell knapp in fünf Sätzen geschlagen geben. Der Coach kommentierte: „Wir haben zwar in allen Spielen gekämpft, aber wenn es dann wirklich eng war, war das Glück nicht auf unserer Seite.“

Emmrich, die als Ersatzspielerin in den Kader rückte, kassierte eine 0:3-Pleite. Im zweiten Durchlauf waren Badalouf und Barbosa dann auf Augenhöhe, jedoch zogen beide Spielerinnen mit 2:3 den Kürzeren. Der Übungsleiter betonte, dass sich seine Spielerinnen „gegen die Niederlagen gestemmt haben“, was am Ende aber erfolglos gewesen sei.

Merkel erzielte den einzigen Punktgewinn für ihre Truppe und siegte mit 3:1. Emmrich (1:3) musste sich zum Abschluss erneut geschlagen geben, sie konnte sich jedoch über ihren ersten Satzgewinn freuen.

Gleich zwei Auswärtsspiele

Am kommenden Wochenende stehen für die TSG gleich zwei Spiele auf dem Programm. Am Samstag gastiert das Team beim TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof, ehe es einen Tag später ebenfalls auswärts zum TTC 1946 Weinheim II geht. „In den nächsten Spielen müssen wir nun zwingend die Punkte einsammeln, damit wir nicht in den Abstiegskampf geraten“, äußerte sich Anton Porten.