Befreiungsschlag nach der langen Coronapause mit erstem Auftritt oder zögerlicher Neubeginn? Das Semesterabschlusskonzert des Klassischen Orchesters ließ am Dienstag im Audimax keine Zweifel: Man knüpfte trotz erneuter krankheitsbedingter Ausfälle und einigen Umbesetzungen nahtlos wieder an die Konzerterfolge der Glanzzeiten an, für die mit Carsten Petry seit 2001 ein ambitionierter Dirigent einsteht.

Für das Konzert wurden ausschließlich Kompositionen der Stilepoche der sogenannten Wiener Klassik präsentiert, wobei man die Wiederentdeckung zum Ausklang – den Komponisten