Die Combo „5 to play“ sorgte mit viel Gespür für den Jazz der 1950er und ’60er Jahre in der Friedenskapelle Kaiserslautern für eine wunderbare Zeitreise.

„Jazz is America’s classical music“, so begann die US-amerikanische Sängerin und Bassistin Esperanza Spalding eins ihrer Konzerte. Der Kontrabass erweckt die Aufmerksamkeit und startet einen ansteckenden Groove. Trompete und Saxophon führen unisono in das Thema ein.

Darauf folgt ein grandioses Trompetensolo mit Stephan Zimmermann, der das Instrument an der Hochschule Mannheim lehrt. Das Tenorsaxophon fühlt sich scheinbar herausgefordert und übernimmt die weitere Improvisation. Der Bläser wird fast eins mit dem Instrument und kniet sich förmlich rein. Dazu noch nuancenreiches, wohldosiertes Schlagwerk und unaufhörlich voranschreitende Bassläufe.

Könner am Werk

Zwischen den deutlich älteren Jazz-Haudegen sollte ein junger Pianist an diesem Abend auf sich aufmerksam machen. Mit einem fulminanten Start überzeugt das Quintett aus Mannheim von Beginn an. Hier sind allesamt Könner am Werk, die ihr Handwerk verstehen und gehörig Gefühl in die Improvisation legen. Die Blasinstrumente verstehen es, durch Ansatzveränderungen der Atemtechnik die Blue Notes zwischen kleiner und großer Terz oder kleiner und großer Septime zu treffen. Die exakte Tonhöhe ist immer vom Empfinden des Musikers abhängig.

Es folgt eine Nummer von Wayne Shorter. Das Piano mit komplexen Akkorden und eingestreuten Sololäufen agiert mit dem Bass und den Drums als enge rhythmische Einheit. Bis der Kontrabass von Dietmar Fuhr für ein flinkes und doch gefühlvolles Solo ausbricht. In Jackie McLeans „Blues for Jacky“ von 1963 stürmt der Walking Bass mit den Drums los. Das ermöglicht viel Freiraum für das dynamische Spiel der Trompete, die eine herrlich abwechslungsreiche Improvisation hinlegt.

Melodisch und sensitiv ein Genuss

Der schnelle Swing bringt das Saxophon des Alberto Menendez in Bewegung. Im gestischen Ausdruck scheint es manches Mal gar zum dritten Bein des Musikers zu werden. Hier liefert Pianist Paul Janoschka eine erstklassige, variantenreiche Improvisation. Melodisch und sensitiv ein Genuss. Die Becken und Felle des Drummers Holger Nesweda werden dazu mit allerlei Finessen bespielt.

Tastenmann Janoschka ist erst Anfang 30. Im Pausentalk verrät er, wie er zum Jazz kam: „Mein Vater wollte mir klassisches Klavier beibringen. Ich hatte aber keine Lust, nach Noten zu spielen. So bekam ich schon früh einen Jazz-Klavierlehrer, produzierte Hip-Hop-Beats und studierte später das Jazzfach an der Hochschule sowie in New York.“ Aktuell spielt er in fünf Formationen. Ein Debütalbum mit Trio wird im August 2026 erscheinen.

Direkt ins Herz

Mit einem südamerikanischen Bossa Nova kehrt ein wenig Ruhe ein. Die Blechbläser harmonieren gemeinsam über einem wunderbar entspannten Klangteppich. Das elegante, feinfühlige Spiel der Trompete geht direkt ins Herz. Horace Silver (US-amerikanischer Jazzpianist) war einer der Stars bei dem Musikverlag Blue Note Records in New York. Sein temporeicher Song „Nutville“ darf an diesem Abend in der Friedenskapelle nicht fehlen. Tanzende Sechzehntel auf dem Becken und eine Trompete, die brilliert. Die waghalsigen Läufe verlangen der Atemtechnik einiges ab.

Die expressiven Tonfolgen der Blechbläser im Rahmen ihrer Improvisationsausflüge beflügeln das Kopfkino zu einer Zeitreise in die Jazzclubs der Lauterer Altstadt in der Nachkriegszeit. Das Plattenlabel „Blue Note Records“ wurde von zwei deutschen Emigranten in New York gegründet und war stilprägend. Sie sorgten für legendäre Aufnahmen der Jazzmusik von Herbie Hancock, Thelonious Monk, Sonny Rollins, Horace Silver und Wayne Shorter. Der Name Blue Notes bezieht sich auf die charakteristischen Zwischentöne, die im Swing, Jazz und Blues verwendet werden.

Körper und Seele

In der Ballade „Body and Soul“ agiert das Piano mit leicht schrägen Akkorden. Das Blech „rettet“ den Song ins Melodiöse. Der Kontrabassist summt die Töne zu seinem Solospiel. Dann mit „Nica’s Dream“ wieder ein beschwingter Titel (Horace Silver), der einen nicht stillsitzen lässt. Piano und Drums bilden wiederholt eine fantastische Einheit. Auf der Zielgeraden zeigen Trompete und Saxophon nochmals ihr ganzes Können.

Bei der eingeforderten Zugabe legt sich Pianist Janoschka förmlich mit jeder Gefühlsfaser in die lange Improvisation. Das genießen sichtlich auch die Bandkollegen.