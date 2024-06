Der Klassische Chor der RPTU präsentierte am Sonntag gemeinsam mit der Kammerphilharmonie Karlsruhe Felix Mendelssohn Bartholdys festlichen „Lobgesang“. Interpretiert wurde die Sinfonie-Kantate op. 52 aus dem Jahr 1840 von insgesamt 60 Sängerinnen und Sängern sowie drei Solisten. Das Werk transportiert auch für unsere heutige Zeit eine wichtige Botschaft.

Die Zunft der Berater lebte schon im 19. Jahrhundert gut. Aber Mendelssohn Bartholdy hatte wohl keine. Jedenfalls tüftelte er über der Konzeption seiner 2. Sinfonie anhaltend unschlüssig. Ist es eher eine Sinfonie oder mehr eine Kantate?, fragte er sich. Als was schicke ich es in die Welt?

Solche Definitionsprobleme hatten der Uni-Chor, die Gesangssolisten, die Kammerphilharmonie sowie der Gesamtleiter Maximilian Rajczyk nicht. Ihre wohl proportionierte, manchmal enthusiastisch vorwärtsstrebende Verwirklichung des „Lobgesangs“ genannten Zwitters drängte zu einer eindeutigen Wertung: Große Musik! Aber nicht bombastisch.

Der einfühlsame Chor- und Orchesterleiter

Rajczyk ließ Musiker, Sängerinnen und Sänger sowie Zuhörer zwischen Begeisterung und Ergriffenheit nie ruhen. Überzeugend hatte er den großen „Apparat“ zur finalen Aussage eingeschworen. Auf dem Weg dorthin überging er keine Feinheiten. Hier war der Komponist nicht klassizistisch glatt, aber auch nicht überladen. Bei dieser klaren Linie musste der Dirigent nichts überzeichnen, weder übermäßig dehnen noch nervös drängen. So wusste diese „Sinfonie-Kantate nach Worten der Heiligen Schrift“ in künstlerischer wie klanglicher Hinsicht wohl zu gefallen.

In den ersten drei instrumental-sinfonischen Sätzen zeigte sich Rajczyk als einfühlsamer Orchesterleiter, der die Mendelssohnsche Mischung von Triumphmarsch und sensibler Klangsinnlichkeit fein herausarbeitete. Und immer war er auf die Vermeidung von übermäßigem Pathos bedacht. „Du verstehst schon, dass erst die Instrumente in ihrer Art loben und dann der Chor und die einzelnen Stimmen“, schrieb Mendelssohn an einen Freund. Die Kammerphilharmonie wurde den immensen technischen Anforderungen in hohem Maße gerecht. Kleine Abstriche musste man lediglich dem Orchesterklang wegen der trockenen Akustik im Audimax machen.

Der Sieg des Lichts

Bei der Choreinleitung „Alles, was Odem hat“ etwa genügte ein minimaler Tempowechsel vom Allegro moderato maestoso auf das Allegro di molto. Und beim „Nun danket alle Gott“ (Nr. 8) rankten sich die Streichergirlanden natürlich um den Cantus firmus (festgelegter Gesang), wirkten nie sentimental. Zu Beethovens 9. Sinfonie, mit der Bartholdys „Lobgesang“ zuweilen verglichen wird, führten bei Rajczyk keine Brücken. Es ging nicht um den Durchbruch vom Instrumentalen zum Vokalen, sondern um den Durchbruch und den Sieg des Lichts über die Nacht. Folglich marschierte der Chor nicht wie bei Beethoven erst später ein.

Die Sängerinnen und Sänger des Klassischen Chors schwiegen bei der halbstündigen instrumentalen Einleitung und wirkten trotzdem schon innerlich präsent, ehe sie vielschichtig die Hauptrolle übernahmen. Der Chor meisterte die extremen Anforderungen an Stimmumfang, Intonationssicherheit und Expressivität mit äußerster Bravour. Und was hatte der Chor nicht alles zu bieten: fragile Melodiebögen, ätherische Klänge, ein stufenloses Abblenden der Dynamik, wie von Geisterhand geregelt. Das ganze harmonische Raffinement kosteten die Sängerinnen und Sänger mit Bravour aus. Selbst der Schulterschluss zwischen der melodischen Linie und ihrer polyphonen Vernetzung geriet hier nicht nur klar, sondern wirkte ganz leicht, ganz selbstverständlich.

Katharina Reimann und Monika Hügel (von links) begleiteten den Chor. Foto: Girard de Soucanton

Von den Solostimmen gefiel der Tenor José Carmona, Mexikaner und Mitglied des Opernchors im Pfalztheater, wegen seiner zurückhaltenden Präsenz. Geringe Sprachprobleme fielen höchstens gelegentlich wegen Vokalverfärbung auf. Mit schönem Sopran wusste auch Monika Hügel, bis 2023 am Pfalztheater, zu punkten. Leider legte sie zu viel Vibrato in die Stimme. Mit wunderschön fließenden Melodiebögen und lyrischer Intensität gefiel die noch junge Mezzosopranistin Katharina Reimann vom Saarländischen Staatstheater Saarbrücken. So spannte sich vom Posaunenmotiv des Anfangs bis zum Schlussjubel ein nie abreißender Bogen.

Nach dem begeisternden Schlusschor „Ihr Völker bringet her dem Herrn Ehre und Macht!“ waren die Zuhörer nicht mehr zu halten. Mehr als fünf Minuten lang spendeten sie allen Protagonisten begeisterte Ovationen. Und das im Stehen.