Der SV Steinwenden bescherte seinem Cheftrainer Daniel Meisenheimer mit dem Klassenverbleib in der Verbandsliga einen erfolgreichen Abschied. Unter seinem Nachfolger Sascha Hammann will sich der SVS weiter in der Liga etablieren.

In einem spannenden Saisonfinale sicherte sich der SV Steinwenden den Klassenverbleib in der Verbandsliga und sorgte so für einen erfolgreichen Abschied seines Cheftrainers Daniel Meisenheimer nach fünf